Медучреждения Уфы продолжают присоединяться к акции «Коробка храбрости»

Еще одна «Коробка храбрости» появится в Республиканской клинической инфекционной больнице. Это благотворительная акция по сбору игрушек для детей: за каждую перенесённую процедуру ребёнок получает «награду» – возможность выбрать из яркой, красочной коробки любой понравившийся подарок.

В этом году появилось четыре новых подшефных медицинских учреждения. Наряду с городской детской клинической больницей №17 г. Уфы и РДКБ, в этом году игрушки передали в Уфимский хоспис, клиническую больницу скорой медицинской помощи и Республиканский кардиологический центр.