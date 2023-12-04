В Башкирии прошло совещание по организации питания в школах

В Чишминском районе состоялось межзональное совещание по организации питания в школах с применением специализированной продукции. В нём приняли участие представители профильного министерства, Госсобрания региона, Роспотребнадзора, начальники отделов образования из 10 муниципалитетов и операторы питания.

Также участники семинара посетили цех, в котором готовят полуфабрикаты для школьных столовых. Они увидели процесс приготовления котлет и фрикаделек, а также то, как организованы фасовка и хранение мяса. Из федеральной и республиканской казны в школьное питание вкладываются миллиарды. К тому же регион берет на себя затраты, обеспечивая льготные категории граждан.