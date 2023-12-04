Бойцы СВО встретились с волонтёрами «Надёжного тыла Башкортостана»

Башкирские военнослужащие встретились с теми, кто куёт победу в тылу. Участники специальной военной операции посетили волонтерскую организацию, которая регулярно отправляет им гуманитарную помощь. Организаторы движения «Надежный тыл Башкортостана» находятся на связи с бойцами постоянно, но увидеться лично удалось впервые.
Чему-то новому здесь учатся даже пенсионеры. В «Надёжном тылу Башкортостана» трудятся те, кто готов провести свой досуг, помогая соотечественникам. Многие раньше не занимались рукоделием, а решились стать волонтёрами из чувства долга.
Местные мастерицы заливают окопные свечи, плетут масксети и браслеты выживания. Помогают даже из дома. Некоторые хозяйки сушат ингредиенты для супа, которые также отправляют на фронт через одну из 50 точек сбора.
Помогают даже дети. У них творческий подход. Рисунки, открытки и письма отправляют в качестве подарка, который необходим не только в преддверии Нового года.
Взамен волонтёры не просят ничего. Но получают огромную благодарность от тех, кому их помощь так необходима. Бойцы из Башкортостана регулярно списывались и созванивались со своими тыловыми соратниками. А приехав домой в отпуск, пришли поблагодарить их лично.
По словам бойцов, они представляли себе большие цеха с профессиональным оборудованием. А встретили простых женщин, работающих практически «на коленке». Непередаваемые эмоции мужчины уже в ближайшие дни увезут на фронт, чтобы внести уже свой вклад в общую победу.