Бойцы СВО встретились с волонтёрами «Надёжного тыла Башкортостана»

Башкирские военнослужащие встретились с теми, кто куёт победу в тылу. Участники специальной военной операции посетили волонтерскую организацию, которая регулярно отправляет им гуманитарную помощь. Организаторы движения «Надежный тыл Башкортостана» находятся на связи с бойцами постоянно, но увидеться лично удалось впервые.

Чему-то новому здесь учатся даже пенсионеры. В «Надёжном тылу Башкортостана» трудятся те, кто готов провести свой досуг, помогая соотечественникам. Многие раньше не занимались рукоделием, а решились стать волонтёрами из чувства долга.

В моей семье в разных городах мама, тётя и другие родственники помогают по мере возможности. И мне тоже захотелось внести какой-то вклад. Ну, по-разному все помогают. Кто-то волонтёрит, кто-то материально помогает. Анна Ильина, волонтёр

Местные мастерицы заливают окопные свечи, плетут масксети и браслеты выживания. Помогают даже из дома. Некоторые хозяйки сушат ингредиенты для супа, которые также отправляют на фронт через одну из 50 точек сбора.

Любой неравнодушный человек может найти информацию у нас на каналах, в соцсетях и принести посылки. Собираем мы любую помощь. Это может быть сменная одежда, трусы, носки, футболки. Также продукты питания, медикаменты – самое главное, чтобы с неистёкшим сроком годности были. Юлия Халилова, председатель волонтёрского движения «Надёжный тыл Башкортостана»

Помогают даже дети. У них творческий подход. Рисунки, открытки и письма отправляют в качестве подарка, который необходим не только в преддверии Нового года.

Письма от детей, строительные стяжки, потому что закреплять сети как-то надо будет, сувениры. Их достаточно много, потому что ребята такие домашние сувениры ценят. Ирина Соколова, администратор волонтёрского движения «Надёжный тыл Башкортостана»

Взамен волонтёры не просят ничего. Но получают огромную благодарность от тех, кому их помощь так необходима. Бойцы из Башкортостана регулярно списывались и созванивались со своими тыловыми соратниками. А приехав домой в отпуск, пришли поблагодарить их лично.

Необходимость у бойцов есть во многом. Это и «сухие» души, и концентрированные супы, и какая-то техника, потому что все ломается, все приходит в негодность. И вот девчонки нам с миру по нитке собирают, привозят. Вообще волнительно, нервячок такой легкий. Но очень приятно, потому что то впечатление, которое создалось виртуально, оно реально подтвердилось и даже улучшилось. позывной «Кеша»