В Уфе школа №27 отметила своё 85-летие

Коллектив школы не раз становился призёром и победителем всероссийских и региональных конкурсов, а ученики завоёвывали места на олимпиадах разного уровня. Сейчас там учатся более 1200 учеников. Эта школа в настоящее время с углубленным изучением химии, физики, математики и биологии. На праздничное мероприятие в зале собрались и учителя-ветераны, и выпускники за несколько десятков лет.