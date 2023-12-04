В Правительстве Башкирии обсудили подготовку муниципалитетов к Новому году

Ключевой темой нынешнего оперативного совещания стала подготовка к празднованию Нового года. В этом году будет гораздо больше мероприятий. На сегодняшний день в муниципалитетах установили почти две сотни ёлок.

Концертов и представлений в этом году будет на порядок больше. Участниками празднеств смогут стать почти 2 млн человек, что на 20% выше в сравнении с прошлым годом. Во многом за счёт открытия новых учреждений культуры. Самый большой подарок получат жители Уфы – обновлённый Театр кукол. Билетов на предстоящие спектакли уже практически не осталось. Однако Радий Хабиров поручил предусмотреть места для детей из социально-незащищенных категорий.

Обратите внимание на детей с тяжёлыми материальными, неблагополучными ситуациями. Кукольный театр заработал, родители, кто может позволить, сходят туда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также открылись новые клубы в Белорецком районе, в Иглинском районе. Новые клубы откроются в преддверии Нового года. Там сейчас идут ремонтные работы. Порядка 20 учреждений мы отремонтировали, обновили, там, конечно же, увеличится пропускная способность. В этом году было модернизировано четыре кинозала, которые также будут активно работать в новогодние праздники. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Насыщенную программу обещают и по линии Министерства семьи. Здесь особое внимание уделят многодетным семьями, а также детям сиротам и инвалидам. Для них одним из главных событий станет Аксаковская ёлка, которая пройдет 12 января. Радий Хабиров поручил не подходить к организации празднеств формально.

Мы также приняли решение вручить новогодние подарки детям участников специальной военной операции. Прошу глав муниципалитетов не подходить к этому вопросу формально. Подарок нужно вручить интересно и оригинально. Это будет справедливо, ведь отцы этих ребят находятся в зоне боевых действий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В районах и городах установят более двух тысяч новогодних ёлок – на полсотни больше, чем на прошлый праздник. Эту работу в муниципалитетах уже активно ведут. А вот к строительству ледовых городков, увы, еще не приступили – из-за относительно теплой погоды лёд на реках не сформировался. Впрочем, коммунальщики не переживают и обещают подготовить все в срок.

Радий Фаритович нам сегодня утвердил сроки – до 9 декабря сделать подсветку, поставить искусственные ели, до 20 декабря уже поставить живые ели и сделать городки, до 23 декабря открыть торжественно эти городки, чтобы жители уже могли их посещать. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан