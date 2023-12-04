В Правительстве Башкирии обсудили подготовку муниципалитетов к Новому году

Ключевой темой нынешнего оперативного совещания стала подготовка к празднованию Нового года. В этом году будет гораздо больше мероприятий. На сегодняшний день в муниципалитетах установили почти две сотни ёлок.
Концертов и представлений в этом году будет на порядок больше. Участниками празднеств смогут стать почти 2 млн человек, что на 20% выше в сравнении с прошлым годом. Во многом за счёт открытия новых учреждений культуры. Самый большой подарок получат жители Уфы – обновлённый Театр кукол. Билетов на предстоящие спектакли уже практически не осталось. Однако Радий Хабиров поручил предусмотреть места для детей из социально-незащищенных категорий.
Насыщенную программу обещают и по линии Министерства семьи. Здесь особое внимание уделят многодетным семьями, а также детям сиротам и инвалидам. Для них одним из главных событий станет Аксаковская ёлка, которая пройдет 12 января. Радий Хабиров поручил не подходить к организации празднеств формально.
В районах и городах установят более двух тысяч новогодних ёлок – на полсотни больше, чем на прошлый праздник. Эту работу в муниципалитетах уже активно ведут. А вот к строительству ледовых городков, увы, еще не приступили – из-за относительно теплой погоды лёд на реках не сформировался. Впрочем, коммунальщики не переживают и обещают подготовить все в срок.
К 25 числу в Министерстве культуры обещают подготовить календарь новогодних мероприятий. На портале «Культурный мир Башкортостана» можно будет ознакомиться со всем, что будет проходить в честь Нового года. В эти дни Радий Хабиров поручил силовому блоку усилить меры безопасности, чтобы праздник отметили без происшествий.