Радий Хабиров наградил ремесленников и промышленников Башкирии

В Башкортостане впервые присвоены почётные звания мастерам народных художественных промыслов. Государственный статус учредил глава республики в этом году. Ремесленники получили награды вместе с промышленниками. Последние отметили профессиональный праздник.

Внутри деревянного кулона на шее главы республики – музыкальный инструмент. Фуат Кужахметов изготавливает кубызы, а теперь он ещё и заслуженный мастер народных художественных промыслов. За качество изделий отвечает отныне лично перед руководителем региона. Символично: именно получатель подарка и учредил новую государственную награду для творцов.

Музыка за признание – это дань башкирским традициям, как описано в фольклоре – обмен дарами. Звание заслуженного мастера народных художественных промыслов в Башкортостане впервые получили девять человек. Из Зианчуринского района вместе с изготовителем кубызов приехала мастерица, создающая башкирские пуховые платки. В списке награждаемых также сотрудники крупных организаций.

Продукция башкирских предприятий занимает достойное место на российском и мировом рынках. Успешно действуют наши промышленные кластеры, территории опережающего экономического развития, индустриальные и технопарки. Особая экономическая зона «Алга» два года подряд признаётся самой динамично развивающейся в стране. В целом третий год подряд мы входим в тройку лидеров по эффективности реализации промышленной политики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всего глава республики поблагодарил за работу 71 промысловика и промышленника. И те, и другие занимаются производством, приносящим пользу: создают прогрессивные технологии и новые комфортные рабочие места.