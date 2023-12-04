Радий Хабиров наградил ремесленников и промышленников Башкирии

В Башкортостане впервые присвоены почётные звания мастерам народных художественных промыслов. Государственный статус учредил глава республики в этом году. Ремесленники получили награды вместе с промышленниками. Последние отметили профессиональный праздник.
Внутри деревянного кулона на шее главы республики – музыкальный инструмент. Фуат Кужахметов изготавливает кубызы, а теперь он ещё и заслуженный мастер народных художественных промыслов. За качество изделий отвечает отныне лично перед руководителем региона. Символично: именно получатель подарка и учредил новую государственную награду для творцов.
Музыка за признание – это дань башкирским традициям, как описано в фольклоре – обмен дарами. Звание заслуженного мастера народных художественных промыслов в Башкортостане впервые получили девять человек. Из Зианчуринского района вместе с изготовителем кубызов приехала мастерица, создающая башкирские пуховые платки. В списке награждаемых также сотрудники крупных организаций.
Всего глава республики поблагодарил за работу 71 промысловика и промышленника. И те, и другие занимаются производством, приносящим пользу: создают прогрессивные технологии и новые комфортные рабочие места.
Помощь людям – как главная цель работы. Так, на уфимском витаминном заводе создали уникальное лекарство. Почётная грамота ничто в сравнении с тем, сколько жизней может спасти препарат.