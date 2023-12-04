Радий Хабиров встретился со школьником из Сибая

Побывать в кабинете руководителя региона подросток мечтал давно. Его мама написала об этом в обращении на «Прямую линию», которая прошла 29 ноября 2023 года.

Отец мальчика – участник специальной военной операции. Его старший брат тоже на страже Родины. Руководитель республики сегодня встретился с юнармейцем и его мамой. Радий Хабиров показал гостям рабочие кабинеты, вкратце рассказал о своей деятельности, вручил им памятные подарки.