Радий Хабиров встретился со школьником из Сибая

Побывать в кабинете руководителя региона подросток мечтал давно. Его мама написала об этом в обращении на «Прямую линию», которая прошла 29 ноября 2023 года.

Отец  мальчика – участник специальной военной операции. Его старший брат тоже на страже Родины. Руководитель республики сегодня встретился с юнармейцем и его мамой. Радий Хабиров показал гостям рабочие кабинеты, вкратце рассказал о своей деятельности, вручил им памятные подарки.

Во время встречи также удалось связаться с отцом подростка. Глава Башкортостана заверил военнослужащего, что республика оказывает необходимую поддержку и заботится о его семье.

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