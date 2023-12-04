Из Башкирии для бойцов батальона Доставалова доставили гумконвой

Федерации бокса Башкортостана и Донецкой Народной Республики, а также Федерация ММА города Мариуполя организовали доставку медикаментов для бойцов батальона имени Доставалова на Горловском направлении ДНР и местного отряда «Арбат». Из Башкирии по просьбам бойцов также прислали зимнюю экипировку, масксети и облегчённые носилки для эвакуации раненых.

Густой туман, который окутал прифронтовой город Горловку, позволяет в относительной безопасности перегрузить гуманитарный груз для наших бойцов. Вражеские дроны в такую погоду не летают. Лекарства передают медикам батальона имени Александра Доставалова. Чуть ранее из Башкортостана им прислали машину «Скорой помощи».

Когда машину нам оставили, детишки из детдома написали нам свои автографы и пожелания. Мы всё прочитали, прослезились, честно говоря. Очень рады, почувствовали себя немного дома. У меня тоже трое детей. Одного взял из приюта, усыновил в своё время. Поэтому это всё мне очень близко. позывной «Космос»

Наряду с республиканскими гумконвоями на Донбасс приезжают и волонтёры, а также представители общественных организаций. Вот сейчас благотворительный фонд «Время нужных дел» привёз очередную партию лекарств для наших военнослужащих в ДНР. Пусть партия и небольшая, но столь необходимая. Две недели назад активисты фонда привезли на фронт легковые внедорожники, электрогенераторы, бензопилы. На этот раз, кроме лекарств, также доставили посылки от волонтёрских объединений Башкортостана.

Друзьям из Мариуполя спортивный клуб «Дмитрий Донской» организовал гуманитарный груз. Приехала целая фура с медикаментами, ребята с нами поделились. Также мы привезли с собой зимнюю одежду, тактические ботинки, девчонки из «Масксети щит Уфа» передали нам сети. Волонтёры «Тыл фронту 102» передали носилки-волокуши. Мы всё это привезли, чтобы передать нашим ребятам лично в руки. Амир Абзалов, представитель благотворительного фонда «Время нужных дел»

Также медикаменты от спортивной федерации ММА города Мариуполя и федерации бокса Башкортостана передали горловскому отряду «Арбат», который бок о бок с доставаловцами воюет против неонацистов.

Это как раз одно из доказательств того, насколько дружная наша РФ. Независимо от того, кто из какого региона, представители благотворительного фонда поддерживают и своих ребят из Башкирии, и также поддерживают нас, добровольцев, которые сформировали здесь добровольческие отряды. За что им огромное спасибо. И при такой поддержке победа будет быстрее достигнута. позывной «Абрэк»

Переданных медикаментов и жгутов хватит, чтобы пополнить сотни солдатских индивидуальных аптечек. А значит, и на поле боя у ребят в случае ранения будет больше шансов оказать себе первую помощь и вернуться живыми к своим родным.