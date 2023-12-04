Из Башкирии для бойцов батальона Доставалова доставили гумконвой

Федерации бокса Башкортостана и Донецкой Народной Республики, а также Федерация ММА города Мариуполя организовали доставку медикаментов для бойцов батальона имени Доставалова на Горловском направлении ДНР и местного отряда «Арбат». Из Башкирии по просьбам бойцов также прислали зимнюю экипировку, масксети и облегчённые носилки для эвакуации раненых.
Густой туман, который окутал прифронтовой город Горловку, позволяет в относительной безопасности перегрузить гуманитарный груз для наших бойцов. Вражеские дроны в такую погоду не летают. Лекарства передают медикам батальона имени Александра Доставалова. Чуть ранее из Башкортостана им прислали машину «Скорой помощи».
Наряду с республиканскими гумконвоями на Донбасс приезжают и волонтёры, а также представители общественных организаций. Вот сейчас благотворительный фонд «Время нужных дел» привёз очередную партию лекарств для наших военнослужащих в ДНР. Пусть партия и небольшая, но столь необходимая. Две недели назад активисты фонда привезли на фронт легковые внедорожники, электрогенераторы, бензопилы. На этот раз, кроме лекарств, также доставили посылки от волонтёрских объединений Башкортостана.
Также медикаменты от спортивной федерации ММА города Мариуполя и федерации бокса Башкортостана передали горловскому отряду «Арбат», который бок о бок с доставаловцами воюет против неонацистов.
Переданных медикаментов и жгутов хватит, чтобы пополнить сотни солдатских индивидуальных аптечек. А значит, и на поле боя у ребят в случае ранения будет больше шансов оказать себе первую помощь и вернуться живыми к своим родным.