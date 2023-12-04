В Уфе прошли межрегиональные соревнования по рукопашному бою

В Уфе определили сильнейших спортсменов по рукопашному бою, которые отправятся представлять Приволжский федеральный округ на чемпионат России. В столице республики прошли межрегиональные соревнования среди атлетов до 17 лет и старше.

На сегодняшний день этот поединок за третье место – один из самых значимых для уфимца Айдара Ханова. Впервые в спортивной карьере он может отобраться в сборную для участия на первенстве России. А потому представитель Башкортостана сделал всё возможное, чтобы не упустить победу над бойцом из Оренбурга.

Я приехал набраться опыта. Конечно, мог выступить лучше, но, видимо, немного не подготовился. Айдар Ханов, бронзовый призер турнира

Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по рукопашному бою проходят в Уфе уже в тринадцатый раз. Турнир объединил более 500 спортсменов из 12 регионов.

Это большое доверие к нам, но и большие заботы по организации. Александр Работяев, президент федерации рукопашного боя Республики Башкортостан

Инна Комиссарова переживает за своих воспитанников и поддерживает их на каждом соревновании. Тренер по рукопашному бою со стажем работы более 15 лет, она воспитала с десяток победителей и призёров первенств страны. Всего в составе сборной Пермского края в Уфу приехали 70 спортсменов. Цель и задачи у атлетов – стать призерами соревнований, чтобы отобраться на чемпионат России.

Мы каждый год сюда приезжаем. Башкортостан – это гостеприимная республика. Все соревнования проходят на высшем уровне. Вячеслав Журавлев, президент федерации рукопашного боя г. Перми

На турнире в Уфе принимали участие не только юноши, но и девушки. Наталья Шилова приехала в республику за пятой путёвкой на российское первенство. Она пришла в этот вид спорта из танцев восемь лет назад вслед за братом. Сейчас он тренирует, а Наталья выступает.