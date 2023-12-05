Пьяный житель Башкирии пытался угнать машину и застрял в сугробе

Пьяный нефтекамец пытался угнать автомобиль. Днем в дежурную часть поступило сообщение о пропаже машины Mitsubishi Lancer. На место выехал экипаж, в составе которого был начальник ГИБДД Нефтекамска Вадим Щекатуров. Через короткое время транспортное средство обнаружили неподалеку за магазинов.

На авто были признаки ДТП. Подозреваемым оказался местный житель. Оказалось, что хозяин оставил машину заведенной возле дома, чем воспользовался прохожий. Однако горе-угонщик вскоре застрял в сугробе, а потом был задержан.