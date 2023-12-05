В Башкирию придут аномальные морозы

На этой неделе в Башкирии синоптики Башгидрометцентра ожидают существенное понижение температуры воздуха.

По данным метеорологов, в четверг, 7 декабря, в северной половине республики ночью столбики термометров опустятся до -28, -33, днем – до -21, -26 градусов.

Уточняется, что в южной части региона температура воздуха ночью составит от -20 до -25, днем – от -15 до -20 градусов.