Жители пригорода Уфы могут остаться в морозы без электроснабжения

На этой неделе в Башкирии ожидается резкое похолодание, предупреждают синоптики Башгидрометцентра: температура воздуха понизится до -30 градусов. Администрация Октябрьского района столицы сообщает о возможных сбоях в работе оборудования по электроснабжению.

По информации пресс-службы администрации района, риски выхода из строя оборудования остаются в Нагаево, хотя минувшим летом в этом микрорайоне провели работы по усилению мощности для бесперебойной подачи электроснабжения.

Уточняется, что погодные условия повлияют на уровень нагрузки на питающие линии. В этой связи жителей населенного пункта просят снизить электропотребление в период сильных морозов. В пресс-службе администрации района также отметили, что необходимо выключать все ненужные электроприборы и с сегодняшнего дня приступить к постепенному обогреву домов с целью последующего снижения мощности во время морозов.