Жена участника СВО из Башкирии рассказала о том, как ждет своего защитника

Участник спецоперации с позывным «Турист» служит в мотострелковом полку «Башкортостан». О добровольце нам рассказала корреспондент издания «Октябрьский нефтяник» Анастасия Нигматуллина.

В ноябре боец побывал в краткосрочном отпуске. Повидался с родными – родители, жена Айгуль и две дочки. Младшая, Мирослава, ей нет и года, а старшей Милане – уже семь.

Супруга добровольца призналась, что решение о том, что муж отправится в зону СВО стало для нее как гром среди ясного неба. Она рассказала, что, когда началась частичная мобилизация, мужчина работал на вахте в Якутии. Вернулся и с порога завил: «Тоже поеду!»

Женщина, зная своего супруга, понимала, что он своего решения не изменит. Тем более, что туда, на передовую, ушли многие его товарищи. А у мужа за плечами боевой опыт: служил в Оренбургской области, в разведке. Но Айгуль просила только об одном: дождаться рождения дочки. На ее уговоры ответил: «Если все будут прятаться, кто вас защитит? Посмотри, что творится. Ты же не хочешь, чтобы в Россию пришли люди, которые хотят уничтожить нашу нацию?».

Потом потянулись долгие два месяца боевого слаживания. Иногда удавалось выйти на связь с семьей. Женщина не скрывает слез. Чувство тревоги за любимого не отпускает и сегодня, а отвлечься помогают домашние хлопоты и девочки. Но телефон из рук не выпускает: вдруг позвонит любимый.

Во время редких звонков «Турист» просит близких не накручивать себя и поменьше верить всяким слухам. Говорит, что продуктов хватает, живут в теплых блиндажах. А Айгуль лишних вопросов не задаёт.

Когда созваниваются жена рассказывает супругу о том, как растут девочки, какие успехи в школе и на танцах у старшей. Любое напоминание о доме его подбадривает, придает ему силы и уверенность, говорит Айгуль. А «Турист» не планирует возвращаться домой до тех пор, «пока не сделаем то, что должны», то есть до окончания спецоперации.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.