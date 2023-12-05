В России диспансеризация для работающего населения будет добровольной

Сообщается, что теперь сотрудник может пройти профосмотр или диспансеризацию непосредственно в медицинском подразделении работодателя, на рабочем месте либо в государственной медицинской организации, которая будет ближе к месту работы. При этом подчеркивается, что диспансеризация не будет носить обязательный характер.