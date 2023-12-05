В Башкирии подросток устроил поножовщину в школе

В Кармаскалинском районе зафиксировали факт поножовщины в учебном учреждении. Подробности инцидента сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительной информации, ученик 7 класса взял нож из набора инструментов и напал на ученика 8 класса. Пострадавшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Конфликт мог возникнуть из-за общей знакомой подростков. Ранее школьники на стояли на профилактическом учёте.
Для установления обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал заместитель прокурора Кармаскалинского района.