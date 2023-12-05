В Башкирии подросток устроил поножовщину в школе

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в образовательной организации, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки, организованной по данному факту.

пресс-служба прокуратуры РБ