Аэропорт Уфы побил абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров

Фиксируем, что жители Башкортостана довольно часто покупают билеты и по России – в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Новосибирск. По сравнению с прошлым годом стало больше внимания к Астрахани, Махачкале, Минводам, Омску, Сочи, Сургуту. Из нового – в этом году открыли прямое авиасообщение с Ярославлем и Владикавказом.

Радий Хабиров, Глава Башкирии