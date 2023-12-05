Аэропорт Уфы побил абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров

О том, что уфимский аэропорт побил абсолютный рекорд в своих социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров: сегодня в нашей авиагавани обслужили 4,5-миллионного пассажира.  

Фото №1 - Аэропорт Уфы побил абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров

По словам лидера республики, полетная программа продолжает развиваться: открываются новые направления и наращиваются нынешние, которые пользуются спросом у жителей региона.  

Фото №2 - Аэропорт Уфы побил абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров

Так, в этом году увеличено количество рейсов в Анталью, Стамбул, Ташкент, Баку, Ереван. Из Уфы начали летать рейсы в Самарканд, возобновились полеты в Минск. Не менее востребованы Дубай, Шарм-эль-Шейх и Шарджа.

Фиксируем, что жители Башкортостана довольно часто покупают билеты и по России – в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Новосибирск. По сравнению с прошлым годом стало больше внимания к Астрахани, Махачкале, Минводам, Омску, Сочи, Сургуту. Из нового – в этом году открыли прямое авиасообщение с Ярославлем и Владикавказом.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №3 - Аэропорт Уфы побил абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров

Руководитель республики отметил, что уфимский аэропорт работает с 40 авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 69 направлениям. Из этого числа 50 – на внутренних воздушных линиях и 19 – на международных.

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Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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