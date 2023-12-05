Аэропорт Уфы побил абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров

О том, что уфимский аэропорт побил абсолютный рекорд в своих социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров: сегодня в нашей авиагавани обслужили 4,5-миллионного пассажира.
По словам лидера республики, полетная программа продолжает развиваться: открываются новые направления и наращиваются нынешние, которые пользуются спросом у жителей региона.
Так, в этом году увеличено количество рейсов в Анталью, Стамбул, Ташкент, Баку, Ереван. Из Уфы начали летать рейсы в Самарканд, возобновились полеты в Минск. Не менее востребованы Дубай, Шарм-эль-Шейх и Шарджа.
Руководитель республики отметил, что уфимский аэропорт работает с 40 авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 69 направлениям. Из этого числа 50 – на внутренних воздушных линиях и 19 – на международных.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова