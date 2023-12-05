В Башкирии после аварии с тремя погибшими построят объездную дорогу

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил, что в районе планируется построить объездную дорогу.
Напомним, на опасном пешеходном мосту в воду упал автомобиль с женщиной и двумя маленькими детьми. Все, кто находился в салоне, погибли. Сейчас мост перекрыт с двух сторон бетонными блоками. Из бюджета района будут выделены средства на проведение ремонта, восстановление перил и ограждения.
Также будет построена временная объездная дорога протяженностью 8 км. Путь будет проходить от автодороги Серменево-Амангильдино сразу после автомобильного моста через реку Белую возле села Серменево. Сейчас там могут проезжать автомобили повышенной проходимости экстренных служб.