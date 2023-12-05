В Уфе родственникам погибших красноармейцев поисковики передали личные вещи солдат

Весточка из прошлого. В Уфе родственникам погибших красноармейцев передали обнаруженные при раскопках личные вещи. Вернуть реликвии домой удалось при помощи поискового движения России. В День неизвестного солдата в Республиканский музей Боевой Славы привезли сразу семь таких находок.
Для Кристины Самойловой это не просто рамка. Здесь вещи ее двоюродного дедушки, о котором 80 лет ничего не было слышно. Ценные находки удалось обнаружить усилиями поискового движения России.
Иногда случается и так, что вещи солдата находят отдельно от него. Так произошло с семьей Василия Репина. После окончания войны красноармеец вернулся домой, женился и завел детей. Спустя много лет его портсигар нашли на территории Латвии. У потомков солдата реликвия будет храниться вместе с другими памятными вещами.
Поисковые экспедиции проводят уже 35 лет. По всей стране в них задействованы почти 50 тысяч добровольцев. Но найти реликвию – только полдела. Важно суметь связаться с родственниками солдата.
Ежегодно в Башкортостан привозят вещи от 6 до 20 погибших. В День неизвестного солдата музею передали рекордные семь находок. Пока удалось связаться с родственниками только двоих красноармейцев. Если потомки не откликнутся, реликвии передадут на вечное хранение в Музей Боевой Славы.