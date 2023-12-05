В Уфе родственникам погибших красноармейцев поисковики передали личные вещи солдат

Весточка из прошлого. В Уфе родственникам погибших красноармейцев передали обнаруженные при раскопках личные вещи. Вернуть реликвии домой удалось при помощи поискового движения России. В День неизвестного солдата в Республиканский музей Боевой Славы привезли сразу семь таких находок.

Для Кристины Самойловой это не просто рамка. Здесь вещи ее двоюродного дедушки, о котором 80 лет ничего не было слышно. Ценные находки удалось обнаружить усилиями поискового движения России.

У моего деда родного, Оголихина Николая Ивановича, был брат-двойняшка. Они вместе пошли на ВОВ, война закончилась, ему пришло, что брат пропал без вести. И он же после войны, когда служил в НКВД, искал брата, но, к сожалению, не мог найти. Кристина Самойлова, внучатая племянница Александра Оголихина

Иногда случается и так, что вещи солдата находят отдельно от него. Так произошло с семьей Василия Репина. После окончания войны красноармеец вернулся домой, женился и завел детей. Спустя много лет его портсигар нашли на территории Латвии. У потомков солдата реликвия будет храниться вместе с другими памятными вещами.

Три удостоверения к медалям. За боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за победу над Германией. Вот эти три удостоверения у меня сохранились. Сохранилась пуговица, наверное, от гимнастерки. Маленькая такая, со звездочкой – ясно, что фронтовая. Нина Рожина, дочь Василия Репина

Поисковые экспедиции проводят уже 35 лет. По всей стране в них задействованы почти 50 тысяч добровольцев. Но найти реликвию – только полдела. Важно суметь связаться с родственниками солдата.

В первую очередь мы начинаем просматривать документы Великой Отечественной войны. Там указаны данные ближайших родственников. То есть указано, откуда красноармеец призывался и указаны его ближайшие родственники. Это является нашей отправной точкой. Мы пытаемся связаться с муниципалитетом и узнать, проживают ли эти люди до сих пор в этом муниципалитете или же они переехали. Владимир Волков, младший научный сотрудник Республиканского музея Боевой Славы, председатель совета Поискового движения России в Республике Башкортостан