В Уфе детский сад планирует ремонт асфальтового покрытия в рамках ППМИ

Уфимский детский сад № 214 планирует провести ремонт асфальтового покрытия в рамках ППМИ. Учреждение готовится принять участие в проекте. На этот раз хотят заменить асфальтовое покрытие.
Зимой – хоккей, катание на лыжах, скандинавская ходьба, а летом – велосипеды и самокаты. В уфимском детском саду № 214 оборудованы спортивная и волейбольная площадки, открыт физкультурный зал с тренажерами. Занятия в основном проходят на свежем воздухе. Асфальт на территории не обновлялся десятилетиями. На покрытии появились провалы, тротуар начал отслаиваться.
Детский сад работает с 1968 года. В нём функционирует 10 групп, из них две – для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в дошкольном учреждении 248 воспитанников.
У детского сада № 214 уже есть опыт участия в программе поддержки местных инициатив. В 2022 году учреждение одержало победу, и за счёт выигранных средств на спортивной площадке установили резиновое покрытие.
В этом году победителями программы поддержки местных инициатив признаны 87 проектов Уфы. Ремонт и отсыпка дорог, установка детских и спортивных площадок, благоустройство парковых зон и общественных пространств, освещение, приобретение теневых навесов в детских садах. До конца года по программе обновят еще пять объектов.