В Уфе детский сад планирует ремонт асфальтового покрытия в рамках ППМИ

Уфимский детский сад № 214 планирует провести ремонт асфальтового покрытия в рамках ППМИ. Учреждение готовится принять участие в проекте. На этот раз хотят заменить асфальтовое покрытие.

Зимой – хоккей, катание на лыжах, скандинавская ходьба, а летом – велосипеды и самокаты. В уфимском детском саду № 214 оборудованы спортивная и волейбольная площадки, открыт физкультурный зал с тренажерами. Занятия в основном проходят на свежем воздухе. Асфальт на территории не обновлялся десятилетиями. На покрытии появились провалы, тротуар начал отслаиваться.

Было принято решение при поддержке жителей принять участие в ППМИ. Благодаря участию в этой программе мы надеемся, что наша мечта в 2024 году, а это обновление асфальтового покрытия, станет реальностью. Светлана Валеева, заведующая уфимским детским садом № 214

Детский сад работает с 1968 года. В нём функционирует 10 групп, из них две – для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в дошкольном учреждении 248 воспитанников.

Мои детки с удовольствием посещают занятия в этом садике. И с большим удовольствием любят заниматься, естественно, на улице, но, к сожалению, асфальт у нас не ровный. И поэтому вызывает большое беспокойство у всех родителей. Поэтому всецело поддерживаем инициативу по участию в ППМИ на обновление асфальтового покрытия. Алина Шаяхметова

У детского сада № 214 уже есть опыт участия в программе поддержки местных инициатив. В 2022 году учреждение одержало победу, и за счёт выигранных средств на спортивной площадке установили резиновое покрытие.