Доброволец из Башкирии отметил свой юбилей с боевыми товарищами в зоне СВО

О бойце из Башкирии с позывным «Аксакал» рассказали корреспонденты издания «Туймазинский вестник». Он служит в батальоне имени Шаймуратова. Контракт подписал летом прошлого года.

Фото №1 - Доброволец из Башкирии отметил свой юбилей с боевыми товарищами в зоне СВО

Не так давно мужчина отметил свой юбилей – ему исполнилось 50 лет. Отмечал с боевыми товарищами на передовой. Вместо стола – ящики из-под оружия, на столе – колбаса, хлеб, тушенка, сгущенка, домашние соления, печенье, конфеты, чай, кофе и даже шашлык.

Я не собирался широко отмечать, но ребята-минометчики настояли и помогли организовать стол. Это был мой лучший день рождения, хотя неподалеку были слышны зенитные залпы. Так душевно посидели. Песни пели, правда, вполголоса, тихонечко, чтобы никто не услышал. Ребята даже подарки приготовили – фляжки, сувенирчики. Парни говорили добрые слова, а я смотрел на них и думал: они и другие парни – настоящие герои, прикрывали меня, подвергали опасности собственную жизнь, когда приносили мне в окоп котелок горячего кофе или банку тушенки.

Боец СВО, позывной "Аксакал" 

Дед «Аксакала» служил в 112-й кавдивизии под началом Минигали Шаймуратова, был командиром минометного расчета, награжден медалью «Герой Советского Союза» за бои в районе Днепра. Поэтому потомственный шаймуратовец сразу же подписал контракт, как только узнал, что в республике формируют добровольческий батальон.  

Так я оказался в одном строю с настоящими мужчинами. Дело, которое 80 с лишним лет назад начали наши деды, надо закончить.

Боец СВО, позывной "Аксакал" 

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: "Туймазинский вестник"

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