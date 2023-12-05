Доброволец из Башкирии отметил свой юбилей с боевыми товарищами в зоне СВО

Я не собирался широко отмечать, но ребята-минометчики настояли и помогли организовать стол. Это был мой лучший день рождения, хотя неподалеку были слышны зенитные залпы. Так душевно посидели. Песни пели, правда, вполголоса, тихонечко, чтобы никто не услышал. Ребята даже подарки приготовили – фляжки, сувенирчики. Парни говорили добрые слова, а я смотрел на них и думал: они и другие парни – настоящие герои, прикрывали меня, подвергали опасности собственную жизнь, когда приносили мне в окоп котелок горячего кофе или банку тушенки.

Боец СВО, позывной "Аксакал"