Доброволец из Башкирии отметил свой юбилей с боевыми товарищами в зоне СВО

О бойце из Башкирии с позывным «Аксакал» рассказали корреспонденты издания «Туймазинский вестник». Он служит в батальоне имени Шаймуратова. Контракт подписал летом прошлого года.
Не так давно мужчина отметил свой юбилей – ему исполнилось 50 лет. Отмечал с боевыми товарищами на передовой. Вместо стола – ящики из-под оружия, на столе – колбаса, хлеб, тушенка, сгущенка, домашние соления, печенье, конфеты, чай, кофе и даже шашлык.
Дед «Аксакала» служил в 112-й кавдивизии под началом Минигали Шаймуратова, был командиром минометного расчета, награжден медалью «Герой Советского Союза» за бои в районе Днепра. Поэтому потомственный шаймуратовец сразу же подписал контракт, как только узнал, что в республике формируют добровольческий батальон.
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: "Туймазинский вестник"