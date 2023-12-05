Журналисты телеканала БСТ отправят гуманитарную помощь в зону СВО

В ноябре авторы и редакторы проекта «Тэмле. Мы вместе» телеканала БСТ получили премии правительства Башкирии им. Шагита Худайбердина.

Фото №1 - Журналисты телеканала БСТ отправят гуманитарную помощь в зону СВО

В течение года наши журналисты раскрывали телезрителям секреты национальных кухонь народов республики, рассказывали не только о еде, но и об обычаях и традициях.

Фото №2 - Журналисты телеканала БСТ отправят гуманитарную помощь в зону СВО

Сегодня наши коллеги внесли свой вклад в дело победы: часть средств от полученной премии они потратили на покупку влажных салфеток, о которых так просили участники спецоперации.

Теперь этот груз отправится на передовую.

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