В Минобре Башкирии напомнили, при какой температуре можно не ходить в школу

Однако занятия будут отменены для начальных классов в сельских школах при температуре 23˚С ниже нуля, в городских школах — при 25˚С. Для среднего звена в сельских школах учеба отменяются при 25˚С ниже нуля, в городских — при 27˚С. Старшеклассники из сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30˚С, из городских — при 32˚С.