В Минобре Башкирии напомнили, при какой температуре можно не ходить в школу

Министр образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин напомнил, при какой температуре школьники могут не посещать учебные учреждения.
Напомним, синоптики предупреждают о значительном похолодании до -30˚С в конце рабочей недели. Специалисты отметили, что школы работают при любой погоде.
Однако занятия будут отменены для начальных классов в сельских школах при температуре 23˚С ниже нуля, в городских школах — при 25˚С. Для среднего звена в сельских школах учеба отменяются при 25˚С ниже нуля, в городских — при 27˚С. Старшеклассники из сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30˚С, из городских — при 32˚С.
При этом в учебных учреждениях ведётся контроль за тепловым режимом в зданиях. По санитарным нормам температура воздуха в школах должна быть не ниже 18˚С.