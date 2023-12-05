В Башкирии машинист упал под колеса трактора

Работник задел рычаг трансмиссии, когда выходил из кабины, не поставив машину на «ручник». В результате трактор поехал назад, водитель упал с лестницы-подножки, произошёл наезд. С тяжёлой травмой пострадавшего госпитализировали в больницу Магнитогорска.