В Башкирии машинист упал под колеса трактора

Гострудинспекция Башкирии расследует очередной несчастный случай. На предприятии в Абзелиловском районе серьёзно пострадал 48-летний рабочий.

Фото №1 - В Башкирии машинист упал под колеса трактора

21 ноября на территории сельскохозяйственного предприятия производилась послеуборочная обработка территории. Тракторист, ожидавший наполнения бункера пропущенными через зерноочистительный комплекс семенами, попал под переднее колесо своего трактора.

Работник задел рычаг трансмиссии, когда выходил из кабины, не поставив машину на «ручник». В результате трактор поехал назад, водитель упал с лестницы-подножки, произошёл наезд. С тяжёлой травмой пострадавшего госпитализировали в больницу Магнитогорска.

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