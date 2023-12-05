В Уфе врачи спасли жизнь годовалому малышу с серьезным воспалением в глотке

Маленький пациент поступил в тяжелом состоянии в больницу скорой медицинской помощи. Мама малыша жаловалась на беспокойство сына, высокую температуру и полное отсутствие аппетита. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.  

Фото №1 - В Уфе врачи спасли жизнь годовалому малышу с серьезным воспалением в глотке

По его словам, ребенок ничего не ел в течение недели. Специалисты БСМП провели компьютерную томографию и выявили серьезную патологию – четырехсантиметровый заглоточный абсцесс. Малыша экстренно прооперировали.  

Глава регионального минздрава отметил, что гнойный мешок образовался в глотке ребенка из-за сильного воспаления. В случае оперативного невмешательства врачей у него могли возникнуть осложнения, угрожающие жизни: распространение воспаления на шею, легкие и грудную клетку.    

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, угрозы для здоровья нет.

Фото: телеграм-канал Айрата Рахматуллина  

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