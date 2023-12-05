В Башкирии школьный автобус с детьми попал в аварию

Авария с участием школьного автобуса произошла в Стерлитамакском районе республики. Водитель съехал в кювет и транспортное средство упало на бок.
Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС: в автобусе находились девять школьников, они возвращались с уроков из деревни Чуртан в деревню Услыбаш. Детей сопровождал педагог.
В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась. Всех детей забрали родители.
Автобус поднят и поставлен на колеса.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ