В МинЖКХ Башкирии рассказали о подготовке муниципалитетов к Новому году

Первый каток в Уфе запустили на стадионе «Строитель». Он самый большой в городе. Всего в столице республики можно будет посетить три крытых и 27 открытых ледовых площадок. Башкортостан вовсю готовится к празднованию Нового года.

В регионе организуют зимние городки с горками, лабиринтами, фигурами символа года – Дракона, Деда мороза и Снегурочки, а также посвящёнными юбилею Уфы. Всего 1012 таких праздничных площадок, из них 19 – в Уфе. Главные расположатся рядом с Конгресс-холлом «Торатау» и возле Горсовета.

Также в республике установят более 2 тысяч елей. Возведение, безопасность и сохранность объектов на контроле местных администраций.