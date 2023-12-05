В Уфе прошли уроки мужества в честь Дня воинской славы

В нашей школе патриотическое воспитание организовано, я считаю, на высоком уровне. Очень много проходит мероприятий, это и викторины, и зарницы, и слеты. Я считаю, что это первоначальное воспитание – патриотическое. Тем более сейчас, в это время, это просто необходимо.

Елена Гаевая, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №130