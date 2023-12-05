В Уфе прошли уроки мужества в честь Дня воинской славы

Сражение, которое разрушило мечты немецкой армии о молниеносной войне. Сегодня в России отмечают День воинской славы. 5 декабря 1941 года советские войска начали контрнаступление в битве под Москвой. Подвиг наших солдат не забыт. В уфимских школах прошли открытые уроки мужества, на которых дети смогли буквально прикоснуться к истории.

Это не алгебра и не география, а урок мужества. Вместо учителя сегодня – руководитель поискового движения. В День воинской славы кадетам рассказывают о битве за Москву, в частности – о начале контрнаступления советских войск, которое началось в этот день в 1941 году.

Эта не та история, где учитель просто монотонно рассказывает, а это тот урок, где выставлены экспонаты, которые были на местах событий. Я много нового узнал, например, сколько именно километров оставалось до Москвы, это было для меня настоящее открытие.

Роман Гаевой, ученик кадетского класса

Все экспонаты, выставленные в классе, – это находки поискового движения России. Униформа, вооружение и предметы быта военнослужащих тех времен позволяют детям буквально прикоснуться к истории.

Фото №1 - В Уфе прошли уроки мужества в честь Дня воинской славы

В нашей школе патриотическое воспитание организовано, я считаю, на высоком уровне. Очень много проходит мероприятий, это и викторины, и зарницы, и слеты. Я считаю, что это первоначальное воспитание – патриотическое. Тем более сейчас, в это время, это просто необходимо.

Елена Гаевая, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №130

Сегодня узнать о битве за Москву дети смогли не только в стенах своей школы. Часть лекций провели в музее «Россия – моя история».

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Я просто своими лекциями, своими рассказами надеюсь пробудить познавательный интерес, который уже приведет ребенка к самостоятельному поиску. Может быть, кому-то захочется открыть ту же самую «Википедию» и хотя бы прочитать там о битве под Москвой.

Владимир Волков, председатель совета поискового движения России в Республике Башкортостан

По словам историка, он старался подробнее рассказать о сражении. Ведь на его изучение часто выделяют только половину урока. А ведь результатом битвы за Москву стало первое стратегическое поражение Германии во Второй мировой войне, которое развеяло миф о непобедимости нацистской армии.

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