В Уфе прошли уроки мужества в честь Дня воинской славы

Сражение, которое разрушило мечты немецкой армии о молниеносной войне. Сегодня в России отмечают День воинской славы. 5 декабря 1941 года советские войска начали контрнаступление в битве под Москвой. Подвиг наших солдат не забыт. В уфимских школах прошли открытые уроки мужества, на которых дети смогли буквально прикоснуться к истории.
Это не алгебра и не география, а урок мужества. Вместо учителя сегодня – руководитель поискового движения. В День воинской славы кадетам рассказывают о битве за Москву, в частности – о начале контрнаступления советских войск, которое началось в этот день в 1941 году.
Все экспонаты, выставленные в классе, – это находки поискового движения России. Униформа, вооружение и предметы быта военнослужащих тех времен позволяют детям буквально прикоснуться к истории.
Сегодня узнать о битве за Москву дети смогли не только в стенах своей школы. Часть лекций провели в музее «Россия – моя история».
По словам историка, он старался подробнее рассказать о сражении. Ведь на его изучение часто выделяют только половину урока. А ведь результатом битвы за Москву стало первое стратегическое поражение Германии во Второй мировой войне, которое развеяло миф о непобедимости нацистской армии.