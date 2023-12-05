ХК «Салават Юлаев» проведет выездной матч против «Витязя»

«Салават Юлаев» сегодня проведёт первый матч очередной выездной серии в чемпионате КХЛ. Наша команда в Балашихе сыграет против «Витязя». Прямо сейчас юлаевцы имеют четырёхматчевую серию побед, наша команда расположилась на пятом месте на Востоке.

«Витязь» идёт последним в Западной конференции. В октябре команды встречались в Уфе, тогда «Салават Юлаев» одержал крупную победу со счётом 8:1. Добавим, что на выездную серию вместе с командой отправился нападающий «Салавата» Сергей Шмелёв, пропустивший почти месяц. Прямую трансляцию встречи смотрите сегодня на телеканале БСТ в 20:50.

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