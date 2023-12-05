В Башкирии Республиканский колледж культуры и искусства отметил своё 90-летие

Башкирский республиканский колледж
культуры и искусства отметил своё 90-летие. Одно из старейших средних
профессиональных учебных заведений культуры региона за годы своего
существования прошло путь развития от культпросветшколы до колледжа. Праздничный
концерт прошёл в Стерлитамакском ДК.
Буквально за два года до своего девяностолетнего
юбилея Башкирский республиканский колледж культуры и искусства переехал из
аварийного здания в новое комфортабельное. Теперь есть три этажа учебных
классов и аудиторий. А четвертый и пятый занимает общежитие студентов.
Студенты
живут в замечательных условиях. Это единственное общежитие у средних
профессиональных организаций такого уровня. Большие, хорошие и светлые классы,
свежий ремонт, материально-техническая база очень хорошая. У нас открылась
школа креативных индустрий на базе колледжа культуры, там оборудование, о
котором мечтают профессионалы.Павел Руденко, директор Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства
Юбилей
колледж отпраздновал в Стерлитамакском дворце культуры. На торжество
приехали более полутора тысяч выпускников разных лет со всей республики и
регионов России. Также поздравить с солидной датой приехал глава администрации
города Стерлитамак.
90
лет – много или мало, наверное, всё-таки, это целая вечность. С 1933 года, с
небольшой культпросветшколы, сегодня мы видим настоящее, высоко слаженное
учебное заведение, которое сегодня выпускает кадры для учреждений культуры
нашей республики и в целом для всей страны, формирует те талантливые дарования,
которые к вам приходят в ваше учебное заведение.Рустем Газизов, глава администрации г. Стерлитамака
После торжественной части состоялся
концерт Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства и творческих
коллективов Башкортостана. На сцену дворца культуры выходили как бывшие
выпускники, так и их воспитанники.
Невероятно
тёплая обстановка, праздник встречи, праздник ностальгии, праздник сердечных
объятий. Повидались со своими однокурсниками, встретились с преподавателями,
очень обрадовались. Слава богу, все живы и здоровы.Наиля Вахитова, выпускница Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства
Дух
захватывает, столько выпускников съехалось, столько гостей, поздравлений. Это
что-то невероятное.Татьяна Моисеева, выпускница Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства
За это время из стен стерлитамакского колледжа
выпустили свыше 9 тыс. специалистов. В республике нет таких городов и районов,
где бы не работали выпускники учебного заведения. Их талантам и творческим
умениям рукоплещут зрители и в других регионах нашей страны.