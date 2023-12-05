В Башкирии Республиканский колледж культуры и искусства отметил своё 90-летие

Башкирский республиканский колледж культуры и искусства отметил своё 90-летие. Одно из старейших средних профессиональных учебных заведений культуры региона за годы своего существования прошло путь развития от культпросветшколы до колледжа. Праздничный концерт прошёл в Стерлитамакском ДК.

Буквально за два года до своего девяностолетнего юбилея Башкирский республиканский колледж культуры и искусства переехал из аварийного здания в новое комфортабельное. Теперь есть три этажа учебных классов и аудиторий. А четвертый и пятый занимает общежитие студентов.

Студенты живут в замечательных условиях. Это единственное общежитие у средних профессиональных организаций такого уровня. Большие, хорошие и светлые классы, свежий ремонт, материально-техническая база очень хорошая. У нас открылась школа креативных индустрий на базе колледжа культуры, там оборудование, о котором мечтают профессионалы. Павел Руденко, директор Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства

Юбилей колледж отпраздновал в Стерлитамакском дворце культуры. На торжество приехали более полутора тысяч выпускников разных лет со всей республики и регионов России. Также поздравить с солидной датой приехал глава администрации города Стерлитамак.

90 лет – много или мало, наверное, всё-таки, это целая вечность. С 1933 года, с небольшой культпросветшколы, сегодня мы видим настоящее, высоко слаженное учебное заведение, которое сегодня выпускает кадры для учреждений культуры нашей республики и в целом для всей страны, формирует те талантливые дарования, которые к вам приходят в ваше учебное заведение. Рустем Газизов, глава администрации г. Стерлитамака

После торжественной части состоялся концерт Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства и творческих коллективов Башкортостана. На сцену дворца культуры выходили как бывшие выпускники, так и их воспитанники.

Невероятно тёплая обстановка, праздник встречи, праздник ностальгии, праздник сердечных объятий. Повидались со своими однокурсниками, встретились с преподавателями, очень обрадовались. Слава богу, все живы и здоровы. Наиля Вахитова, выпускница Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства

Дух захватывает, столько выпускников съехалось, столько гостей, поздравлений. Это что-то невероятное. Татьяна Моисеева, выпускница Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства