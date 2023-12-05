В Уфе прошла встреча земляков Зианчуринского района

На таких мероприятиях важно установить и укрепить тесные связи с уфимскими зианчуринцами, подвести итоги проделанной работы за последние годы, познакомить с новостями района, пообщаться со студентами из разных учебных заведений.

Определить пути дальнейшего развития. Одна из главных тем – привлечение молодых специалистов, их трудоустройство. На встрече организовали концертную программу и выставку ремесленников. Представил свои находки многолетних поисков по Зианчуринскому району и Салават Алчинбаев. Результатом увлечения стала солидная коллекция.