В Башкирии нашли расчлененное тело 25-летней девушки

В Башкирии расследуется жуткое убийство 25-летней девушки. Подробности случившегося сообщили в Следственном комитете республики.
10 ноября в полицию обратилась жительница Стерлитамака. Женщина заявила, что её 25-летняя дочь не выходит на связь с 5 октября. Полиция организовала поиски девушки, а следователи и криминалисты изучили круг общения пропавшей, её личность, просмотрели камеры видеонаблюдения, восстановили звонки, сообщения. Им удалось установить, что в злополучную ночь девушка уехала на автомобиле 38-летнего жителя села Стерлибашево, с которым ранее они были знакомы.
Выяснилось, что девушка поехала к старому знакомому в квартиру. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина задушил несчастную. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело девушки в ванной, а после вывез в лесной массив и закопал в пакетах.
Мужчину задержали. С ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств, в отношении фигуранта дела назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
Фото: СК РФ по РБ.