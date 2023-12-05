В Башкирии нашли расчлененное тело 25-летней девушки

10 ноября в полицию обратилась жительница Стерлитамака. Женщина заявила, что её 25-летняя дочь не выходит на связь с 5 октября. Полиция организовала поиски девушки, а следователи и криминалисты изучили круг общения пропавшей, её личность, просмотрели камеры видеонаблюдения, восстановили звонки, сообщения. Им удалось установить, что в злополучную ночь девушка уехала на автомобиле 38-летнего жителя села Стерлибашево, с которым ранее они были знакомы.