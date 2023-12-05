В Башкирии будут выдавать бесплатные сертификаты на прохождение реабилитации

С 1 января инвалидам трудоспособного возраста и участникам СВО будут выдавать бесплатные сертификаты на прохождение реабилитации. Об этом сегодня заявил глава республики на заседании координационного совета по делам инвалидов. Сертификаты для реабилитации детей с ОВЗ в Башкортостане успешно внедрены, отныне услуга будет доступна и взрослым – оздоравливаться за счет бюджета региона они смогут раз в год.
В заседании приняли участие руководители ведомств, общественники, инвалиды и родители детей с ОВЗ, которые смогли задать волнующие их вопросы. Поднималась и тема транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорили о доступной среде и развитии инфраструктуры. В регионе поддержка инвалидов находится на особом контроле, ежегодно увеличивается перечень мер их поддержки. В регионе готовится проект Мультицентра социальной и трудовой интеграции – вопрос трудоустройства тоже актуален для этой категории граждан. В этом учреждении планируют обучать специалистов по запросам работодателей. Таким образом, выпускники будут гарантированно трудоустроены.