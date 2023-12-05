В Башкирии будут выдавать бесплатные сертификаты на прохождение реабилитации

С 2024 года мы вводим институт реабилитации уже для инвалидов трудоспособного возраста или участников СВО. Это тоже хорошая будет помощь. Стоимость сертификата – 52 тысячи рублей. Мы заложили в бюджет сумму, которая позволит пока где-то 1700 человек провести. На это бюджет мы принимаем, потом будем дотировать эти деньги. Надеюсь, это тоже будет хорошей помощью для того, чтобы наши уже взрослые люди могли заниматься реабилитацией.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан