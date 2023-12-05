В Башкирии будут выдавать бесплатные сертификаты на прохождение реабилитации

С 1 января инвалидам трудоспособного возраста и участникам СВО будут выдавать бесплатные сертификаты на прохождение реабилитации. Об этом сегодня заявил глава республики на заседании координационного совета по делам инвалидов. Сертификаты для реабилитации детей с ОВЗ в Башкортостане успешно внедрены, отныне услуга будет доступна и взрослым – оздоравливаться за счет бюджета региона они смогут раз в год.

С 2024 года мы вводим институт реабилитации уже для инвалидов трудоспособного возраста или участников СВО. Это тоже хорошая будет помощь. Стоимость сертификата – 52 тысячи рублей. Мы заложили в бюджет сумму, которая позволит пока где-то 1700 человек провести. На это бюджет мы принимаем, потом будем дотировать эти деньги. Надеюсь, это тоже будет хорошей помощью для того, чтобы наши уже взрослые люди могли заниматься реабилитацией.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В заседании приняли участие руководители ведомств, общественники, инвалиды и родители детей с ОВЗ, которые смогли задать волнующие их вопросы. Поднималась и тема транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорили о доступной среде и развитии инфраструктуры. В регионе поддержка инвалидов находится на особом контроле, ежегодно увеличивается перечень мер их поддержки. В регионе готовится проект Мультицентра социальной и трудовой интеграции – вопрос трудоустройства тоже актуален для этой категории граждан. В этом учреждении планируют обучать специалистов по запросам работодателей. Таким образом, выпускники будут гарантированно трудоустроены.

Уфимская волна
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