В Башкирии готовят подразделение для управления БПЛА

В Башкортостане началось комплектование подразделения для управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Башкортостана.
Во время спецоперации началось активное применение беспилотных летательных аппаратов, функционал которых очень широкий – от ведения разведки до уничтожения техники и живой силы противника. Поэтому на первый план выходит возможность применения подобных подразделений. Для этого и нужны специалисты. Одна рота уже укомплектована. Она проходит обучение на базе Минобороны России. Сейчас начался новый отбор.
Желающие могут обратиться по единому справочному номеру 117 или в военкомат. На вопросы по контрактной службе готовы ответить и в офисах МФЦ. Для участников СВО и членов их семей предусмотрен перечень социальных льгот и гарантий: например, возможность приобрести жильё за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему. Дети получают возможность бесплатно обучаться в вузах и отдыхать в летних лагерях. Предусмотрены доплаты за особые достижения.