В Башкирии готовят подразделение для управления БПЛА

Желающие могут обратиться по единому справочному номеру 117 или в военкомат. На вопросы по контрактной службе готовы ответить и в офисах МФЦ. Для участников СВО и членов их семей предусмотрен перечень социальных льгот и гарантий: например, возможность приобрести жильё за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему. Дети получают возможность бесплатно обучаться в вузах и отдыхать в летних лагерях. Предусмотрены доплаты за особые достижения.