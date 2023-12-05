В Башкирии планируют принять обновлённый закон «О пчеловодстве»

В наших выпусках мы рассказывали об этой проблеме, о гибели тысяч пчелосемей. Беда коснулась нескольких районов Башкортостана, в том числе Ишимбайского, Стерлитамакского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского – везде массово гибли пчелы. Причина одна, говорят эксперты, – пестициды, которыми сельские хозяйства травят рапсовые поля, привлекательные для пчёл. На эту проблему обратили внимание депутаты.

Также парламентарии планируют утвердить бюджет Башкортостана на 2024 год. Предполагаемые доходы республики составят около 290 млрд рублей, а расходы – 300 млрд. При этом сложностей, связанных с выполнением социальных обязательств, не ожидается. Также на встрече рассмотрели ряд законопроектов. Среди них – внесение изменений в закон «О гражданской обороне в Республике Башкортостан». Оно определяет полномочия Правительства региона и его ответственность за функционирование всех объектов гражданской обороны.