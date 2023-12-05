Минсельхоз России одобрил более 700 заявок на льготные кредиты предприятиям из Башкирии

Минсельхоз России одобрил 700 заявок на краткосрочные льготные кредиты сельхозпредприятиям Башкортостана. Объём поддержки превысил 24 млрд рублей. Финансовая помощь была направлена на увеличение объёмов производства, закупку нового оборудования.

Молоко вопреки известной фразе бежит не «от», а «к» потребителям. Теперь ещё и в большем количестве. В этом году производство продукции увеличили до 250 тонн в сутки. Это удалось благодаря реализации двух проектов. В прошлом году на заводе перерабатывали молока на 100 тонн в сутки меньше. Приобрести больше сырья удалось благодаря участию в программе льготного краткосрочного кредитования. Завод получает молоко от 23 хозяйств республики.