В Уфе прошёл открытый чемпионат Башкирии по художественной гимнастике

В Уфе состоялись открытый чемпионат Башкортостана и республиканские соревнования по художественной гимнастике. В центре спортивной подготовки собралось более 500 участниц. Помимо спортсменок из нашего региона, на спортивные состязания приехали гимнастки из Самары, Челябинска и Оренбурга. Главным гостем соревнований стала мастер спорта международного класса Мария Победушкина.
Приезд 20-летней Марии Победушкиной в Уфу вызвал настоящий ажиотаж. Спортсменка входит в состав сборной России по художественной гимнастике. Сейчас Мария не тренируется, полтора года назад она получила травму бедра и ещё долго выступала с ней. Победушкина восстанавливается и в свободное время занимается мастер-классами, а также помогает своему наставнику тренировать детей.
В Уфе Мария дала мастер-класс для юных гимнасток и побывала на республиканских соревнованиях по художественной гимнастике. Для юных спортсменок она настоящий кумир, и в этот день Мария не оставила никого из девочек без автографа или памятной фотографии.
Зарина Каримова занимается художественной гимнастикой семь лет. На этих соревнованиях девушка получила звание кандидата в мастера спорта из рук самой Марии Победушкиной. Лучше всего, как считает Зарина, она выступила на соревнованиях без предметов, однако все ошибки, которые допустила спортсменка, несложно исправить.
А вот история Амалии Фазлутдиновой необычна для художественной гимнастики. В этот вид спорта девушка пришла очень поздно – в одиннадцать лет. Тем не менее, у Амалии всё получается. В декабре девушке исполнится уже 18, и вместе с тренером она мечтает получить звание мастера спорта России.
Эти соревнования являются заключительными в году на территории Башкортостана. А значит, на них ведется борьба за попадание в сборную республики. Через несколько дней в Екатеринбург на «Кубок сильнейших» отправятся лучшие гимнастки Башкортостана.