В Уфе прошёл открытый чемпионат Башкирии по художественной гимнастике

В Уфе состоялись открытый чемпионат Башкортостана и республиканские соревнования по художественной гимнастике. В центре спортивной подготовки собралось более 500 участниц. Помимо спортсменок из нашего региона, на спортивные состязания приехали гимнастки из Самары, Челябинска и Оренбурга. Главным гостем соревнований стала мастер спорта международного класса Мария Победушкина.

Приезд 20-летней Марии Победушкиной в Уфу вызвал настоящий ажиотаж. Спортсменка входит в состав сборной России по художественной гимнастике. Сейчас Мария не тренируется, полтора года назад она получила травму бедра и ещё долго выступала с ней. Победушкина восстанавливается и в свободное время занимается мастер-классами, а также помогает своему наставнику тренировать детей.

Я приезжала в Уфу в мае тоже на соревнования, проводила мастер-класс. Впечатления положительные, город очень понравился, в этот раз я в этом убедилась, в театре была, погуляли по городу. Основная цель – провести мастер-класс и быть почётным гостем этого турнира. Мария Победушкина, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике

В Уфе Мария дала мастер-класс для юных гимнасток и побывала на республиканских соревнованиях по художественной гимнастике. Для юных спортсменок она настоящий кумир, и в этот день Мария не оставила никого из девочек без автографа или памятной фотографии.

Наша художественная гимнастика вся построена именно на огромной любви к этому виду спорта, наши прославленные кумиры являются для девочек не просто образцом для подражания, они могут спать с их фотографиями, кушать так, как кушают гимнастки, вплоть до меню. Ольга Очеретянная, главный судья соревнований

Зарина Каримова занимается художественной гимнастикой семь лет. На этих соревнованиях девушка получила звание кандидата в мастера спорта из рук самой Марии Победушкиной. Лучше всего, как считает Зарина, она выступила на соревнованиях без предметов, однако все ошибки, которые допустила спортсменка, несложно исправить.

Мне сказал врач, что мне нужно заниматься спортом, укреплять спину, и мы выбрали художественную гимнастику, мне сказали, что хорошие данные, и я осталась. Зарина Каримова, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике

А вот история Амалии Фазлутдиновой необычна для художественной гимнастики. В этот вид спорта девушка пришла очень поздно – в одиннадцать лет. Тем не менее, у Амалии всё получается. В декабре девушке исполнится уже 18, и вместе с тренером она мечтает получить звание мастера спорта России.

Все ходят с четырёх лет, а я только с одиннадцати лет пришла на художественную гимнастику, совершенно случайно, мне это очень нравится, я изучаю правила, для меня по кайфу выступать, сейчас семь лет. Амалия Фазлутдинова, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике