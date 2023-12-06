В Уфе наградили волонтёров, проявивших себя в помощи медучреждениям

5 декабря, в Международный день добровольца, в доме культуры «Медик» на базе Республиканской клинической больницы прошло совещание, приуроченное к этой дате. В нём приняли участие представители руководства регионального Минздрава, врачи, руководители профильных учебных заведений, студенты-медики.

Руководители волонтерских движений рассказали о том, каких успехов удалось достичь в этом году. Там же наградили наиболее активных волонтёров, которые проявили себя в помощи медучреждениям и просветительских акциях.