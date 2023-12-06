На 14-20 градусов ниже нормы: в Башкирию придут аномальные холода

В период с 7 по 12 декабря в некоторых районах Башкирии синоптики ожидают аномально низкую температуру воздуха – ниже нормы на 14-20 градусов.

Сегодня, 6 декабря, в регионе пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Днем холодно: -12, -17 градусов.

В четверг, 7 декабря, существенных осадков не ожидается. Ветер будет северным. В северных районах республики столбики термометров ночью покажут -28, -33, днем – -23, -28 градусов. На юге Башкирии ночью температура воздуха -20, -25 градусов, днем -15,-20.

В пятницу, 8 декабря, так же без осадков. Ночью похолодает еще сильнее – от -30 до -35 градусов. Днем – -25, -30. По югу республики – от -17 до -22.