В Башкирии со вчерашнего дня ищут 10-летнюю девочку

В Башкирии пропала 10-летняя девочка – Рябова Вероника Викторовна, 2013 года рождения. В поисково-спасательном отряде «Отклик» сообщили, что 5 декабря она вышла из дома в неизвестном направлении. О ее местонахождении нет никакой информации до сих пор.
Рост школьницы – 145 см, худощавое телосложение, волосы светлые, средней длины, глаза голубые. В день исчезновения девочка была одета в серую куртку и черные штаны, на голове – розовая шапка.
Родные Вероники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по телефону: 8-987-106-06-01 либо 102.
Фото: поисково-спасательный отряд «Отклик»