В Башкирии со вчерашнего дня ищут 10-летнюю девочку

В Башкирии пропала 10-летняя девочка – Рябова Вероника Викторовна, 2013 года рождения. В поисково-спасательном отряде «Отклик» сообщили, что 5 декабря она вышла из дома в неизвестном направлении. О ее местонахождении нет никакой информации до сих пор.