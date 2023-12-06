«Я воюю и защищаю!» - доброволец из Кумертау рассказал о службе в зоне СВО

Уроженец Кумертау служит в артиллерии наводчиком в составе полка «Башкортостан». Во время своего короткого отпуска боец с позывным «Шихан» рассказал корреспонденту издания «Кумертаусское время» Константину Силину о том, как ему и его товарищам служится в зоне спецоперации.  

Фото №1 - «Я воюю и защищаю!» - доброволец из Кумертау рассказал о службе в зоне СВО

В зоне боевых действий мужчина находится со времен майдана – с 2014 года. А в начале этого года заключил контракт и сразу же отправился на передовую.

Все эти события на майдане, убийства мирных людей, насилие, нацисты на улицах, ущемление прав русских, русского языка… Кого оставит равнодушным? Конечно, можно делать вид, что ничего не произошло, но что мы будем делать, когда это придёт в наш дом, не дай Бог в Башкирию, в другие регионы? Как тогда быть? Для меня лично это решённые вопросы, поэтому я воюю и защищаю. Война сейчас больше дистанционная, мы врага-то и не видим. Серьёзная сейчас война, если честно.

Боец СВО, позывной «Шихан»

По словам бойца, все, кто сейчас находится на передовой, приехали туда с одним желанием – побороть этот беспредел. Его сослуживцы – настоящие мужчины, которые выбрали службу по контракту. 

Бойцы все разные, у всех свой характер и мировоззрение, свой жизненный опыт, но в боевых условиях все грани стираются, мы становимся братьями, становимся одним целым. Во время боевого слаживания, а затем и совместно выполняя боевые задачи, мы – единая команда, где нет места трусости и двуличию. Это главное на фронте.

Боец СВО, позывной «Шихан»

  У «Шихана» семья, жена и двое детей. Мужчина уверен: «кто-то должен их защищать, пока они спят».  

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: издание «Кумертаусское время»

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