«Я воюю и защищаю!» - доброволец из Кумертау рассказал о службе в зоне СВО

Все эти события на майдане, убийства мирных людей, насилие, нацисты на улицах, ущемление прав русских, русского языка… Кого оставит равнодушным? Конечно, можно делать вид, что ничего не произошло, но что мы будем делать, когда это придёт в наш дом, не дай Бог в Башкирию, в другие регионы? Как тогда быть? Для меня лично это решённые вопросы, поэтому я воюю и защищаю. Война сейчас больше дистанционная, мы врага-то и не видим. Серьёзная сейчас война, если честно.

Боец СВО, позывной «Шихан»