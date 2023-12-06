«Я воюю и защищаю!» - доброволец из Кумертау рассказал о службе в зоне СВО

Уроженец Кумертау служит в артиллерии наводчиком в составе полка «Башкортостан». Во время своего короткого отпуска боец с позывным «Шихан» рассказал корреспонденту издания «Кумертаусское время» Константину Силину о том, как ему и его товарищам служится в зоне спецоперации.
В зоне боевых действий мужчина находится со времен майдана – с 2014 года. А в начале этого года заключил контракт и сразу же отправился на передовую.
По словам бойца, все, кто сейчас находится на передовой, приехали туда с одним желанием – побороть этот беспредел. Его сослуживцы – настоящие мужчины, которые выбрали службу по контракту.
У «Шихана» семья, жена и двое детей. Мужчина уверен: «кто-то должен их защищать, пока они спят».
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Кумертаусское время»