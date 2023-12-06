В Уфе в многоэтажке горела квартира: эвакуировано более 40 жильцов

Сегодня утром в Уфе в многоквартирном жилом доме на проспекте Октября случился пожар. По данным пресс-службы главного управления МЧС по Башкирии, горела квартира на пятом этаже.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали 6 человек, в том числе двоих детей. По лестничным маршам самостоятельно вышли из зоны воздействия опасных факторов 35 жильцов.

Огонь повредил домашнее имущество в двухкомнатной квартире. В соседней квартире горели оконная рама и имущество на лоджии.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара.