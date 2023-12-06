«От взаимовыручки зависит жизнь» - доброволец из Башкирии о дружбе в зоне СВО

Контрактник с позывным «Никола» из Благовещенского района Башкирии стал добровольцем в мае этого года. Но боец сожалеет о том, что не подписал контракт с минобороны России раньше – прошлой осенью, рассказывает корреспондент издания «Панорама» Гульнур Абдуллина.
По словам мужчины, ему уже многое пришлось повидать на передовой. Но главная ценность на фронте – это настоящая мужская дружба и взаимовыручка.
Как рассказывает сам боец, он отправился в зону спецоперации ради мирного будущего своего сына и других детей. А тем, кто намерен стать контрактником, «Никола» пожелал не терять веру в себя и свои силы.
Напомним, подписать контракт с минобороны страны могут военные в запасе, а также те, кто уволился после срочной службы по призыву. Кроме того, добровольцами могут стать те, кто не служил в армии, но получил высшее или среднее профессиональное образование. На службу принимаются мужчины до 65 лет.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Панорама»