«От взаимовыручки зависит жизнь» - доброволец из Башкирии о дружбе в зоне СВО

Контрактник с позывным «Никола» из Благовещенского района Башкирии стал добровольцем в мае этого года. Но боец сожалеет о том, что не подписал контракт с минобороны России раньше – прошлой осенью, рассказывает корреспондент издания «Панорама» Гульнур Абдуллина.

Жалею, что упустил год, надо было идти сразу, как только объявили о частичной мобилизации. Ведь у меня большой военный опыт: прошел межклановый конфликт в Таджикистане, Чеченскую кампанию. На передовой со мной бок о бок служат несколько ребят из Благовещенска. Это те люди, с кем, как говорят, можно пойти в разведку. Каждый из нас готов выполнять различные боевые задачи. И штурмовиком можем быть, и возводить фортификационные сооружения. Боец СВО, позывной «Никола»

По словам мужчины, ему уже многое пришлось повидать на передовой. Но главная ценность на фронте – это настоящая мужская дружба и взаимовыручка.

Отношение друг к другу на фронте такое, знаете, настоящее. Все друг друга поддерживают, все равны. Отношения без фальши. Там понимаешь, что от взаимовыручки зависит жизнь. Ты делишься всем, с тобой делятся. Чтобы у всех все поровну, одинаково. Боец СВО, позывной «Никола»

Как рассказывает сам боец, он отправился в зону спецоперации ради мирного будущего своего сына и других детей. А тем, кто намерен стать контрактником, «Никола» пожелал не терять веру в себя и свои силы.

Напомним, подписать контракт с минобороны страны могут военные в запасе, а также те, кто уволился после срочной службы по призыву. Кроме того, добровольцами могут стать те, кто не служил в армии, но получил высшее или среднее профессиональное образование. На службу принимаются мужчины до 65 лет.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.