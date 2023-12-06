В Башкирии санавиация помогла спасти жизнь девочки с травмами после аварии

На межрайонной трассе автомобиль, в котором находился трехлетний ребенок, выехал на встречку и столкнулся с другой машиной, рассказал в своем телеграм-канале руководитель Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Девочку госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у нее ушибы головного мозга и шейного отдела позвоночника. Позднее у пострадавшей пациентки парализовало половину тела.

В район экстренно отправились специалисты мультидисциплинарной бригады детской санитарной авиации. Как только состояние малышки стабилизировалось, ее эвакуировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Сейчас у девочки наблюдается положительная динамика. Врачи продолжают лечение и наблюдают за ее самочувствием. Ее жизни уже ничего не угрожает.