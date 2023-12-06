В Башкирии столкнулись две легковушки: пассажиры погибли

В аварии в Архангельском районе погибли два человека. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, ДТП случилось на 92-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк.

По предварительным данным, столкнулись машины «Лада Приора» и ВАЗ-2114. В дорожном происшествии пассажиры из обоих автомобилей скончались на месте до приезда скорой помощи, водители доставлены в больницу.