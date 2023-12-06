Рабочий из Башкирии лишился руки

Гострудинспекция Башкирии расследует очередной несчастный случай на рабочем месте. Инцидент зафиксировали на предприятии в Альшеевском районе.

Фото №1 - Рабочий из Башкирии лишился руки

4 декабря в жомосушильном цехе 39-летний рабочий проводил обследование оборудования на предмет поломки. Чтобы определить причину появления постороннего шума внутри ворошителя жома, слесарь снял крышку и получил удар в локтевую часть левой руки вращающимся шнеком. С травматической ампутацией руки пострадавшего увезли в больницу.

Обстоятельства и условия инцидента будут расследованы специалистами.

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