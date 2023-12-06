В Уфе обсудили, как не допустить перебоев с электричеством в с. Нагаево

Жителей села Нагаево под Уфой попросили снизить потребление электроэнергии в мороз, а застройщиков – повременить со строительными работами. Это может привести к перебоям в подаче электричества, как в прошлые годы. Об этом говорили на заседании комиссии по ЧС с участием компаний-поставщиков электроэнергии.

Некоторые дома в селе Нагаево – на электрическом отоплении. И в мороз жители стараются экономить электроэнергию и одновременно не включать систему подогрева пола, сауну и различные приборы. Дело в том, что ситуация прошлых лет может повториться. Тогда многие дома на всю ночь остались без света. Проблема коснулась северной части населенного пункта, хозяев новостроек. Относительно повезло жителям улицы Янтарной – у них не было света лишь четыре часа.

Северную часть обслуживали бирские «Электрические сети». Тогда подстанции не справились с нагрузкой, и в домах, где стоят электрокотлы, исчезло еще и отопление. В этом году компания более тщательно подготовилась к аварийным отключениям.

Село обслуживают еще четыре крупных сетевых организации. Большая часть домов в Нагаево находится в ведении «Башкирэнерго». Электрики этой компании в случае аварийных отключений также стараются устранить неполадки в короткие сроки. Помогают им в сложных ситуациях передвижные дизель-генераторы. К предстоящим холодам персонал «Башкирэнерго» готов: дежурные назначены, аварийный запас проверен и укомплектован, спецтехника – в строю, уверяют в компании.