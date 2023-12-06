Башкирия достигла целевых показателей по обращению с ТКО

Новые объекты обращения с отходами создаются в Белебеевском, Баймакском и Кигинском районах. В рамках заключенных концессионных соглашений планируется строительство еще трех комплексных объектов. Это позволит республике к 2030 году обеспечить достижение целевых ориентиров. Кроме того, продолжается активная работа по ликвидации несанкционированных свалок. За прошедшие пять лет их количество удалось сократить более чем в восемь раз.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан