Башкирия достигла целевых показателей по обращению с ТКО

Это озвучили в ходе совещания в региональном правительстве. Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что регион превысил установленный план по профильному федеральному проекту. Доля отходов, направленных на сортировку и утилизацию, выросла, в то же время снизилась доля захоронения.
Также были рассмотрены вопросы по ликвидации несанкционированных свалок, вывоза отходов с территории садовых товариществ и ликвидации свалок на этих землях. Глава республиканского кабмина обратил внимание, что Президентом страны поставлена задача по обеспечению к 2030 году 100% сортировки отходов.