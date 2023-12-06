Башкирия достигла целевых показателей по обращению с ТКО

Это озвучили в ходе совещания в региональном правительстве. Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что регион превысил установленный план по профильному федеральному проекту. Доля отходов, направленных на сортировку и утилизацию, выросла, в то же время снизилась доля захоронения.

Также были рассмотрены вопросы по ликвидации несанкционированных свалок, вывоза отходов с территории садовых товариществ и ликвидации свалок на этих землях. Глава республиканского кабмина обратил внимание, что Президентом страны поставлена задача по обеспечению к 2030 году 100% сортировки отходов.

Новые объекты обращения с отходами создаются в Белебеевском, Баймакском и Кигинском районах. В рамках заключенных концессионных соглашений планируется строительство еще трех комплексных объектов. Это позволит республике к 2030 году обеспечить достижение целевых ориентиров. Кроме того, продолжается активная работа по ликвидации несанкционированных свалок. За прошедшие пять лет их количество удалось сократить более чем в восемь раз.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
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