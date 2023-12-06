В Башкирии с начала этого года ликвидировано порядка 30 скотомогильников

В Башкирии с начала текущего года ликвидировано около 30 скотомогильников. До конца года завершатся работы по ликвидации еще двадцати. Об этом информирует пресс-служба республиканского госкомитета по ветеринарии.

Уточняется, что в будущем году запланирована ликвидация еще 70 таких биотермических ям. Ликвидация проводится с помощью дезинфекции и демонтажа конструкций, засыпки места захоронения и траншей грунтом. Затем этот грунт выравнивают и проводят обязательную дезинфекцию поверхностного слоя почвы.

В ведомстве отметили, что эта работа проводится в целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории региона, недопущения несанкционированного захоронения в скотомогильниках биологических отходов, нераспространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от загрязнения.