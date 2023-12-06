Еще в 117 сел и деревень Башкирии провели сотовую связь и мобильный интернет 4G

Завершить эту работу удалось благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.
Программа распространяется на населенные пункты с населением от 100 до 500 человек.
Проект будет действовать до 2030 года. По мнению лидера региона, к этому времени удастся обеспечить устойчивой ситовой связью и интернетом все населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова