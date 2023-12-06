Еще в 117 сел и деревень Башкирии провели сотовую связь и мобильный интернет 4G

Завершить эту работу удалось благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Фото №1 - Еще в 117 сел и деревень Башкирии провели сотовую связь и мобильный интернет 4G

Программа распространяется на населенные пункты с населением от 100 до 500 человек.

В 2023 году у нашей республики была самая большая квота среди всех регионов страны на сотовую связь, с задачей справились. Жители голосовали на Госуслугах, сами выбирали населенные пункты. В итоге установили 242 базовые станции мобильной связи, еще 9 тысяч человек теперь с интернетом и сотовой связью. На следующий год по этой федеральной программе установим станции еще на 50 сел и деревень. Итоги голосования ждём в декабре.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №2 - Еще в 117 сел и деревень Башкирии провели сотовую связь и мобильный интернет 4G

Проект будет действовать до 2030 года. По мнению лидера региона, к этому времени удастся обеспечить устойчивой ситовой связью и интернетом все населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек.  

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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