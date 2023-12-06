Еще в 117 сел и деревень Башкирии провели сотовую связь и мобильный интернет 4G

В 2023 году у нашей республики была самая большая квота среди всех регионов страны на сотовую связь, с задачей справились. Жители голосовали на Госуслугах, сами выбирали населенные пункты. В итоге установили 242 базовые станции мобильной связи, еще 9 тысяч человек теперь с интернетом и сотовой связью. На следующий год по этой федеральной программе установим станции еще на 50 сел и деревень. Итоги голосования ждём в декабре.

Радий Хабиров, Глава Башкирии