В Уфе на стадионе «Строитель» открылся самый большой каток города

В столице республики этой зимой будут работать 32 катка. В числе первых ледовая площадка открылась на стадионе «Строитель». Она является самой большой в Уфе, ее площадь – 17 тысяч кв. м.
Особенно популярен каток у жителей северной части города. В этом году на ледовой площадке установлено дополнительное освещение, закуплены новые коньки для проката. Праздничную атмосферу создает музыкальное сопровождение. За состоянием льда следят опытные специалисты и техника.
Кроме того, стадион «Строитель» зимой принимает и спортивные состязания. В середине декабря здесь пройдут соревнования по мотогонкам на льду.